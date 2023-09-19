В Ереване начались стычки протестующих с полицией

В Ереване все сильнее накаляется обстановка. Митингующие скандируют речевки, направленные против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, на площади Республики происходят стычки демонстрантов с полицией, охраняющей Дом правительства.

Люди продолжают приходить на площадь, проявляют агрессию, даже призывают штурмовать здание правительства республики, пишет РИА «Новости».

На фоне митинга в столице и активизации боевых действий в Нагорном Карабахе, отметили журналисты, Пашинян проводит переговоры с коллегами из западных стран.

В частности, премьер позвонил госсекретаюрю США Энтони Блинкену. Стороны пришли к выводу о том, что эскалацию следует остановить.

Кроме того, Пашинян связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В беседе глава Франции рассказал, что инициировал экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.