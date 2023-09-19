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Байден утверждает, что США стремятся ответственно управлять конкуренцией с КНР

Байден утверждает, что США стремятся ответственно управлять конкуренцией с КНР, чтобы избежать конфликта.

Байден утверждает, что США стремятся ответственно управлять конкуренцией с КНР
© globallookpress.com

США не стремятся к размежеванию с КНР, готовы работать вместе по общим проблемам вроде климатического кризиса - Байден

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