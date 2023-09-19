В ООН заявили о движении мира к «великому расколу»

Международное сообщество движется к «великому расколу» в экономике и торговле. Об этом на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, его слова приводит ТАСС.

Противоречия среди экономических и военных сил усугубляются, что грозит разрывом в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях между странами. Раскол создает угрозы «единому, открытому интернету» и побуждает противоборствующие стороны принять «разнящиеся стратегии по технологиям и искусственному интеллекту». В свою очередь, это может привести к «столкновению инфраструктур безопасности», заявил представитель организации.

Ранее Гутерриш заявлял, что возможные потери от раскола глобальной торговой системы составят 1,4 триллиона долларов. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он заявил, что мировая торговая система в нынешнем виде «способствует увеличению неравенства». По словам Гутерриша, рыночные ограничения и закрытие границ ведут к увеличению рисков.