В Польше посмеялись над угрозами Украины из-за запрета на ввоз зерна

Польский министр Телус: Варшава не боится реакции на запрет украинского зерна
Власти Польши не считают свои действия по продлению запрета на импорт украинского зерна нарушением норм Всемирной торговой организации, заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус. В интервью Euractiv он отметил, что поэтому Варшава не опасается ответных мер Евросоюза или Украины.
«Ничего не произойдет», — сказал Телус в ответ на вопрос о возможных ограничениях со стороны ЕС или ВТО.
Он добавил, что Польша не боится последствий, поскольку делает хорошее дело для своих фермеров. Телус подчеркнул, что для введения каких-либо санкций со стороны ВТО просто нет никаких оснований.
«Я слышал, что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно <…> не понимаю, какова будет правовая основа для этого иска», — заключил Телус.
Вечером 18 сентября Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина подала запрос на проведение консультаций по вопросу запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. В Киеве считают, что действия этих государств мотивированны политическими интересами. При этом в той же Польше не раз отмечали, что запрет связан с защитой местных фермеров.