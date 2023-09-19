В Азербайджане заблокировали TikTok

Власти Азербайджана ограничили доступ к китайской видеоплатформе для коротких видео TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта страны.

Доступ к сервису стал ограниченным с 19 сентября. При этом указывается, что мера носит временный характер.

«Призываем граждан страны соблюдать требования национального законодательства при использовании социальных сетей», — отметили в азербайджанском ведомстве.