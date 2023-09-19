В Азербайджане заблокировали TikTok
Власти Азербайджана ограничили доступ к китайской видеоплатформе для коротких видео TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта страны.
Доступ к сервису стал ограниченным с 19 сентября. При этом указывается, что мера носит временный характер.
«Призываем граждан страны соблюдать требования национального законодательства при использовании социальных сетей», — отметили в азербайджанском ведомстве.
Напомним, что сегодня, 19 сентября, Баку объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана потребовали вывести с территории региона армянскую армию, но в Армении ее присутствие там опровергли.
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