ЕС заявил о готовности содействовать диалогу Армении и Азербайджана

Европейский союз (ЕС) заявил о готовности содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном на фоне начала военной операции Баку в Нагорном Карабахе (Арцахе), начатой 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.