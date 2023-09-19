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В Азербайджане назвали цель операции Баку в Карабахе

Главной целью антитеррористических мероприятий Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима. Такое заявление сделал помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает «РИА Новости».

В Азербайджане назвали цель операции Баку в Карабахе
© ТАСС

По его словам, Баку предупредило с помощью средств коммуникации мирное население Нагорного Карабаха о проведении операции, призвав их принять меры предосторожности.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в регионе Закавказья с целью восстановления конституционного строя. Целями Вооруженных сил страны назвали ВС Армении. На этом фоне в Баку также заявили о готовности применить высокоточное оружие. В Армении охарактеризовали происходящее агрессивными действиями Азербайджана, отметив, что армянских подразделений в Нагорном Карабахе нет. В Ереване проводят заседание Совбеза.

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