В Азербайджане назвали цель операции Баку в Карабахе

По его словам, Баку предупредило с помощью средств коммуникации мирное население Нагорного Карабаха о проведении операции, призвав их принять меры предосторожности.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в регионе Закавказья с целью восстановления конституционного строя. Целями Вооруженных сил страны назвали ВС Армении. На этом фоне в Баку также заявили о готовности применить высокоточное оружие. В Армении охарактеризовали происходящее агрессивными действиями Азербайджана, отметив, что армянских подразделений в Нагорном Карабахе нет. В Ереване проводят заседание Совбеза.