Представитель Белого дома не стал комментировать обострение в Карабахе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сопровождающий президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС об обострении в Нагорном Карабахе.

Кирби сослался на занятость, но не исключил, что позже прокомментирует ситуацию.