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Представитель Белого дома не стал комментировать обострение в Карабахе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сопровождающий президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС об обострении в Нагорном Карабахе.

Представитель Белого дома не стал комментировать обострение в Карабахе
© globallookpress.com

Кирби сослался на занятость, но не исключил, что позже прокомментирует ситуацию.

Ранее отвечать на вопросы по ситуации в Нагорном Карабахе не стал прибывший на Генеральную Ассамблею министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.