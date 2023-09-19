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Франция потребовала экстренного созыва Совбеза ООН по Карабаху

Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

Франция потребовала экстренного созыва Совбеза ООН по Карабаху
© РИА Новости

"Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана", - заявили в министерстве.

МИД также призвал Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.