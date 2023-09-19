Франция потребовала экстренного созыва Совбеза ООН по Карабаху

"Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана", - заявили в министерстве.