Пашинян обвинил Азербайджан в начале этнической чистки в Карабахе

Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Sputnik Армения.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана утверждают, что в рамках операции «выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура».

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Позднее МИД Азербайджана заявил, что единственный способ достижения мира в регионе — полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха, а также «роспуск режима» в Степанакерте. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил РФ о начале «операции» в Нагорном Карабахе, отметив, что информация об этом «была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий».

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном, пишет ТАСС.

«Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», - заверил он.

При этом глава армянского правительства заметил, что Армения никому не давала мандата «на этнические чистки в Нагорном Карабахе».

«Хочу повторить то, что не раз заявлял: Республика Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Карабахе. Нашей задачей остается обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, это всегда было и остается на нашей повестке дня», - подчеркнул он.

По его словам, на то, что это не антитеррористическая операция, а именно этнические чистки, напрямую указывает заявление Баку о гуманитарном коридоре для выхода мирного населения.

«Если то, что они говорят, имело бы отношение к реальности, они бы призвали граждан оставаться в укрытиях и не выходить в места обстрелов. Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», - констатировал он.

Пашинян добавил, что для Еревана были странными заявления Азербайджана о том, что тот официально уведомил Россию, но от российской стороны никаких сведений не поступало.