Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель осуждает эскалацию в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан прекратить боевые действия. Об этом сообщается на сайте дипломатической службы Евросоюза.

«ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к прекращению текущих военных действий Азербайджана», - заявил Боррель.

Он призвал срочно вернуться к диалогу между Баку и карабахскими армянами. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что эту эскалацию «не следует использовать в качестве предлога для насильственного исхода местного населения».

«Насилие необходимо прекратить, чтобы создать благоприятную среду для переговоров о мире и нормализации. <…> ЕС по-прежнему полностью заинтересован в содействии диалогу», - заключил он.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана утверждают, что в рамках операции «выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура».

В МИД Азербайджана назвали единственным способом достижения мира в регионе полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и «роспуск режима» в Карабахе.

В Минобороны Армении заявили, что армянских военных на территории Карабаха нет, и назвали обвинения со стороны Азербайджана ложью.