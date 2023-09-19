Подоляк пообещал расследование после статьи The New York Times об ударе по Константиновке

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после публикации в газете The New York Times итогов ее собственного расследования удара по рынку в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР пообещал, что "следственные органы дадут юридическую оценку".

Согласно опубликованным 19 сентября итогам расследования газеты, рынок в Константиновке поразила украинская ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук". Аналитики издания на основании спутниковых снимков, показаний свидетелей, постов в соцсетях и фрагментов ракеты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за сбившейся с курса ракеты украинской ПВО. При этом, отмечает газета, киевские власти изначально пытались запретить журналистам доступ к обломкам ракеты и пострадавшему от удара району.

Видео дня

По словам Подоляка, такие публикации в иностранных изданиях влекут "рост конспирологических теорий" и потребуют "дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов".

"Общество точно получит ответ на вопрос, что произошло в Константиновке", - написал он в Telegram-канале.

В начале сентября в результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку в Константиновке 16 человек погибли и 32 пострадали. Власти Украины обвинили в этом Россию, однако западные эксперты обратили внимание, что на опубликованных Киевом видео заметно, что ракета летит с подконтрольной украинским войскам территории. 12 сентября Подоляк заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований, так как для него "все очевидно". При этом в украинских СМИ и ранее неоднократно появлялись сообщения о разрушениях, причиненных из-за некорректной работы собственных средств ПВО.