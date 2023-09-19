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В Ереване началась акция протеста из-за Карабаха

Жители Еревана собрались у здания парламента Армении с требованием, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян вышел к ним.

«Люди собираются у здания правительства в Ереване. Выходи», — написал в своем Telegram-канале лидер народного движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян.

Пашинян созвал заседание Совбеза для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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