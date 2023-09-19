В Японии обновился температурный рекорд 1994 года

Экстремальная температура воздуха выше 35 градусов Цельсия сохраняется на протяжении 46 дней в городе Кирю на востоке Японии . Как сообщило японское метеорологическое управление, таким образом, в стране был обновлен рекорд продолжительности соответствующего показателя.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1994 году в юго-западном городе Хита, где температура выше 35 градусов длилась 45 дней. Нехарактерная для второй половины сентября жара продолжает сохраняться в нескольких районах Японии, в связи с чем местные власти призывают жителей к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды.