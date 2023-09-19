В Молдавии объяснили появление военных США в ряде населенных пунктов

Присутствие американских военных в ряде населенных пунктов Молдавии связано с международными учениями Scutul de foc/Rapid Trident 2023 ("Огненный щит/ Быстрый трезубец"), которые стартовали 11 сентября. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Отмечается, что учения продлятся до 22 сентября. В маневрах участвуют около 500 военных.

"В рамках учений будут выполнены боевые стрельбы из пехотного оружия и артиллерийских систем с привлечением технических подразделений Национальной армии". - заявил в Минобороны Молдавии (цитата по ТАСС).