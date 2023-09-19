Лукашенко заявил, что США используют Польшу для развала ЕС

"Украина это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется, - цитирует его агентство БелТА. - Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего Европейский союз". Президент считает, что Запад, используя волнения после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, намеривался присоединить республику к Польше, чтобы на ее границах создать новую разделительную линию с Россией. "Но не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке", - сказал Лукашенко.