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Эрдоган назвал Карабах азербайджанским

Турция поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН. Он добавил, что Карабах является территорией Азербайджана.

Эрдоган назвал Карабах азербайджанским
© globallookpress.com

Армения недостаточно пользуется этой исторической возможностью. Мы надеемся, что будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение между двумя странами, — сказал президент Турции.

МИД Турции до этого заявил, что Азербайджан был вынужден начать боевые действия в Карабахе, поскольку Армения на протяжении многих лет устраивала многочисленные нападения и провокации. В ведомстве подчеркнули, что боевые действия направлены против военных формирований Армении, а не против мирных жителей региона.

Минобороны Азербайджана сегодня объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.