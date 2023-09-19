Эрдоган назвал Карабах азербайджанским

Турция поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН. Он добавил, что Карабах является территорией Азербайджана.

Армения недостаточно пользуется этой исторической возможностью. Мы надеемся, что будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение между двумя странами, — сказал президент Турции.

МИД Турции до этого заявил, что Азербайджан был вынужден начать боевые действия в Карабахе, поскольку Армения на протяжении многих лет устраивала многочисленные нападения и провокации. В ведомстве подчеркнули, что боевые действия направлены против военных формирований Армении, а не против мирных жителей региона.

Минобороны Азербайджана сегодня объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.