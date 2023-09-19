Минобороны Армении заявило об отсутствии военных страны в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило об отсутствии Вооруженных сил страны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

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В министерстве подчеркнули, что в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ распространяются ложные утверждения о присутствии подразделения Вооруженных сил Армении, ее военной техники и личного состава в Нагорном Карабахе.

«Минобороны Армении постоянно, в том числе и сейчас, заявляет, что в Нагорном Карабахе нет армянских ВС», — заявили в ведомстве.