В Азербайджане потребовали полного вывода армянских военных из Карабаха

В МИД Азербайджана назвали единственным способом достижения мира в регионе полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте министерства.

Вторым условием установления мира в Баку считают «роспуск режима» в Карабахе.

Власти Азербайджана считают, что основная цель Армении, которая «не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана в грубое нарушение трехсторонних договоренностей» с Россией, заключается в «эскалации военной напряженности в регионе».

«В целях обеспечения мира и безопасности в регионе военные провокации и террористические акты, совершаемые Арменией и созданным ею марионеточным режимом, должны быть решительно осуждены и предотвращены», - подчеркнули в МИД.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана утверждают, что в рамках операции «выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура».

В Минобороны Армении заявили, что армянских военных на территории Карабаха нет, и назвали обвинения со стороны Азербайджана ложью.