Лукашенко раскрыл подробности последних переговоров с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были посвящены обороне и безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА.
Встреча Лукашенко и Путина состоялась 15 сентября в Сочи. О деталях переговоров Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
«Мы с нашим старшим братом [Россией - прим.ред.] договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры на вашей земле были посвящены обороне и безопасности», - заявил глава Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва должны действовать сообща, чтобы снизить вероятность нарастания угроз.
«Украина - это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется», - заявил он.
По его словам, и российские, и белорусские власти больше всего обеспокоены из-за действий Польши, за которой «стоит Америка».
«Они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего Европейский союз», - заключил Лукашенко.