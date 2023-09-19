В Армении прокомментировали ситуацию на границе

Минобороны Армении назвало ситуацию на границах страны по состоянию на 14:00 (13:00 по московскому времени) «относительно стабильной» на фоне начала Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе (Арцахе). Сообщение ведомства приводит ТАСС.