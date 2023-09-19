В Польше приняли резолюцию против расселения по ЕС нелегальных мигрантов

Правительство Польши утвердило резолюцию, которая направлена против планов Европейского союза вернуться к механизму расселения нелегальных мигрантов по странам сообщества. Об этом заявил на брифинге вице-премьер, лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Кабинет министров принял резолюцию по поводу происходящего на Лампедузе. Но это только своего рода символ ситуации, которая угрожает всей Европе", - сказал он.

Как пояснил Качиньский, в резолюции правительство Польши взяло на себя обязательство отправить в ЕС документ с призывом не отказываться от достигнутого в 2018 году компромисса, который предусматривал отказ от механизма релокации мигрантов.

Второй пункт резолюции, по словам Качиньского, говорит о том, что единственный метод борьбы с нелегальной миграцией, которую он назвал "нашествием", - это "укрепление границ и принятие решений о вывозе тех, кто проник через границы, в страны их происхождения".

"Решение может быть и каким-то другим, но оно должно быть связано с избавлением от них [мигрантов] нашей территории", - указал он.

"Лампедуза - предостережение. Вся Европа может выглядеть как Лампедуза, если мы будем придерживаться механизмов и схем, предложенных ЕК", - отметил в свою очередь глава польского правительства Матеуш Моравецкий.