Жители Карабаха сообщили об артобстреле города Степанакерт

Жители Степанакерта в Нагорном Карабахе (НГ) сообщили об артобстреле окраин города. Об этом Армения».

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по Вооруженным силам (ВС) Армении в Нагорном Карабахе.