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Азербайджан заявил об обстреле своих позиций силами Армении

Вооруженные силы (ВС) Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на агдамском направлении. Об этом Азербайджана.

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций силами Армении
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«Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям Азербайджанской Армии, дислоцированным в направлении Агдамского района», — сообщили в оборонном ведомстве республики.

В Минобороны добавили, что азербайджанские военные принимают ответные меры в этом направлении.

Кроме того, МО Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Операция проводится для обеспечения положений трехстороннего заявления азербайджанского, армянского и российского лидеров.

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