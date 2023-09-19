Азербайджан заявил об обстреле своих позиций силами Армении
Вооруженные силы (ВС) Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на агдамском направлении. Об этом Азербайджана.
«Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям Азербайджанской Армии, дислоцированным в направлении Агдамского района», — сообщили в оборонном ведомстве республики.
В Минобороны добавили, что азербайджанские военные принимают ответные меры в этом направлении.
Кроме того, МО Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Операция проводится для обеспечения положений трехстороннего заявления азербайджанского, армянского и российского лидеров.
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