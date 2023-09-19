Азербайджан закрыл воздушное пространство для Армении

Азербайджан закрыл со стороны Баку воздушное пространство страны для Армении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее 19 сентября Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что силы Армении обстреливают позиции противника в направлении Агдамского района. В ведомстве добавили, что осуществляют удары высокоточным оружием по ВС Армении в Нагорном Карабахе.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что проинформировали российских миротворцев о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.