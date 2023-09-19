Эрдоган высказался о статусе Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не покинет Крым. Слова главы Турции о статусе полуострова передает телеканал PBS.
«Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. (…) И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся», — сказал политик.
Ранее в Крыму задержали 54-летнего участника украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещенная в России). Установлено, что житель Крыма стал участником нацбатальона в 2017 году.
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