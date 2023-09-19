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NYT: удар по Константиновке нанесли ВСУ

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Американская газета New York Times опубликовала расследование, в котором утверждается, что удар по рынку в донецком городе Константиновка, скорее всего, был нанесен сбившейся с курса украинской ракетой из «Бука».

В начале сентября в результате удара по Константиновке погибли как минимум 15 человек и более 30 получили ранения. Журналисты NYT изучили свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты, следы на местности и пришли к выводу, что на рынке разорвалась украинская ракета. Издание отмечает, что украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты NYT попали в пострадавший район и получили доступ к обломкам ракеты.

Французские фермеры пожаловались на украинскую курятину

Недавний скачок импорта украинских кур в Европу раздражает французских фермеров, которые «жалуются на конкуренцию со стороны страны, ссылающейся на солидарность и уважение к правилам свободной торговли», пишет Capital. Украинская домашняя птица стала стекаться во Францию после того, как ЕС приостановил таможенные пошлины для Украины в мае 2022 года.

Официально импорт украинского мяса птицы во Францию в первом полугодии подскочил на 74 процента. По данным французской таможни, речь идет о поставках на 8,1 миллиона евро, или менее одного процента от общего объема импорта мяса птицы в страну. Но эти цифры «не отражают реальности», говорит Янн Неделек, директор межпрофессиональной ассоциации птицеводства Anvol: украинская курица часто проходит через фабрики в Европе - в Бельгии, Нидерландах или Польше - которые не обязаны указывать происхождение сырья. Украина в основном экспортирует куриное филе, что тянет вниз цены на эту наиболее прибыльную часть курицы. Свежая украинская курица, обычно выращенная на огромных фермах с более низкими производственными затратами, чем в Европе, может легко конкурировать с французской курятиной.

«Зеленский и индикаторы краха его внутреннего фронта»

Автор сирийского издания Al-Watan Тахсин Халаби заявил, что именно Европа и Украина расплачиваются за кампанию США по борьбе с Россией, в то время как российские возможности сдерживания и достижения российской армии на поле боя доказали свою эффективность. Спустя полтора года это породило раскол между европейскими союзниками и «раздробленность на внутреннем фронте» президента Украины Владимира Зеленского. Именно это побудило его 10 сентября заявить журналу The Economist, что «украинские беженцы в Европе прибегнут к террористическим действиям, если Европа сократит помощь», заявил Халаби.

Хотя количество украинских беженцев, зарегистрированных в европейских странах, составляет шесть миллионов человек, угрозы Зеленского бессмысленны, так как украинцы не откажутся от привилегий своего присутствия в Европе. Более десятка тысяч украинцев уезжают из страны, чтобы избежать призыва в армию, потому что не видят никаких выгод в борьбе с Россией, отметил автор.

«США исключают Польшу из принятия решений по Украине»

Польша все больше напоминает Турцию с точки зрения ее отношений с США. Страна, слишком важная по стратегическим соображениям, чтобы разрывать или даже существенно ограничивать контакты с ней, но не разделяющая с американцами одни и те же ценности, пишет Rzeczpospolita.

Ради сотрудничества по украинскому кризису США отодвинули красные линии в отношениях с Польшей и начали реагировать лишь на действительно большие скандалы, такие как попытка исключить лидера оппозиции из выборов и преследование независимых СМИ. Политика нынешних польских властей «способствует исключению Варшавы из принятия ключевых решений относительно будущего региона», подчеркивает Rzeczpospolita. Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество военной поддержки Украины. Именно с этими странами США обсуждают стратегию в отношении Китая и других ключевых союзников Москвы. И, вероятно, именно в этой группе в какой-то момент начнут определять условия заключения мира с Россией, считает издание

В Кот-д'Ивуаре зафиксировали смерти детей от неизвестной болезни

В Кот-д’Ивуаре семеро человек умерли из-за болезни пока неясного происхождения, сообщает 20 Minutes. Все умершие пациенты - жители деревни, расположенной недалеко от города Буаке. Еще 59 жителей деревни госпитализированы, в основном это дети и подростки.