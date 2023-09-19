Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

По информации ведомства, 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, якобы установленной разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении, погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль Госагентства автомобильных дорог Азербайджана. Также в результате подрыва транспортного средства Внутренних войск МВД получили травмы и погибли азербайджанские военные.

«Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана», — добавили в министерстве.

В Минобороны напомнили, что присутствие в Карабахе формирований ВС Армении нарушает положения подписанного 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления. Там подчеркнули, что «антитеррористические мероприятия» проводятся в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода частей ВС Армении, а также нейтрализации военной инфраструктуры армянских войск и обеспечения безопасности мирных граждан.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», — заявили в Минобороны.