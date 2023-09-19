Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на вторник, 19 сентября.

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Сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно около 22:00 по московскому времени. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, передает РИА Новости.

16 сентября в украинском Харькове были слышны взрывы. В тот же день воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, в том числе в Харьковской. Кроме того, сигнал тревоги раздался в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, а также в столичном регионе страны.