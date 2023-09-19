Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на вторник, 19 сентября.
Сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно около 22:00 по московскому времени. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, передает РИА Новости.
16 сентября в украинском Харькове были слышны взрывы. В тот же день воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, в том числе в Харьковской. Кроме того, сигнал тревоги раздался в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, а также в столичном регионе страны.
За день до этого воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Черновецкой областях. В начале текущего месяца украинское издание «Зеркало недели» сообщило о мощном взрыве в Одессе. 10 сентября не менее шести взрывов прогремело в Киеве. Глава города Виталий Кличко сообщил, что прилеты были в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах.