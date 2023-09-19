В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после жалобы в ВТО

В Европейском Союзе (ЕС) усомнились в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качку после жалобы Киева в ВТО на Польшу , Словакию и Венгрию из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Politico.

По его словам, государства, на которые пожаловался Киев, помогали ему с вывозом сельскохозяйственной продукции с территории Украины, в связи с чем необходимо было сначала попытаться обсудить с ними сложившуюся ситуацию и прийти к «дружескому» решению вместо того, чтобы решать данный вопрос в суде.