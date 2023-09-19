Байден во время выступления с трибуны ГА ООН затронет ситуацию на Украине и реформу МВФ
Президент США Джо Байден во время выступления с трибуны в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН затронет конфликт на Украине, а также важность реформирования таких институтов, как Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном речи американского лидера.
По его словам, глава Белого дома в ходе запланированного на 19 сентября выступления затронет такие темы, как "привлечение ресурсов для устойчивого развития и инфраструктуры, усиление сотрудничества в борьбе с климатическим кризисом и укрепление глобальной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". Байден, продолжил чиновник, подтвердит приверженность США "основополагающим принципам ООН". Американский лидер в очередной раз объявит о том, что Вашингтон "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", сказал представитель администрации.
"В своем выступлении он изложит всему миру те шаги, которые он и его администрация предпринимают для совместной работы с другими странами с целью решения наиболее серьезных мировых проблем", - добавил представитель исполнительной власти США.
По его словам, Байден "поделится своим видением институциональных реформ в ООН, во Всемирном банке", а также в МВФ. Чиновник отказался приводить подробности, касающиеся тезисов речи президента.