Байден во время выступления с трибуны ГА ООН затронет ситуацию на Украине и реформу МВФ

Президент США Джо Байден во время выступления с трибуны в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН затронет конфликт на Украине , а также важность реформирования таких институтов, как Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном речи американского лидера.

По его словам, глава Белого дома в ходе запланированного на 19 сентября выступления затронет такие темы, как "привлечение ресурсов для устойчивого развития и инфраструктуры, усиление сотрудничества в борьбе с климатическим кризисом и укрепление глобальной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". Байден, продолжил чиновник, подтвердит приверженность США "основополагающим принципам ООН". Американский лидер в очередной раз объявит о том, что Вашингтон "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", сказал представитель администрации.