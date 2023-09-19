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Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за рубеж украинский спецборт

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников. Как отмечает агентство Украинские новости, это произошло впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине, ранее он пользовался самолетами других стран.

Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за рубеж украинский спецборт
© Imago/TACC

По данным агентства, Зеленский использовал самолет государственной авиакомпании "Украина". После начала спецоперации самолеты этой компании не осуществляли перевозку, отмечают Украинские новости.

Airbus A319, на котором прилетел Зеленский в Нью-Йорк, был куплен во времена президента Виктора Ющенко в 2005 году. Это самый новый самолет компании, указывает агентство.

По данных украинских СМИ, государственное авиапредприятие "Украина", обслуживающее первых лиц страны, по состоянию на 2015 год имело в своем парке шесть самолетов и вертолетов: Airbus A319, Ан-74, два Ан-148 и два Ми-8.