Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за рубеж украинский спецборт

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников. Как отмечает агентство Украинские новости, это произошло впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине, ранее он пользовался самолетами других стран.

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По данным агентства, Зеленский использовал самолет государственной авиакомпании "Украина". После начала спецоперации самолеты этой компании не осуществляли перевозку, отмечают Украинские новости.

Airbus A319, на котором прилетел Зеленский в Нью-Йорк, был куплен во времена президента Виктора Ющенко в 2005 году. Это самый новый самолет компании, указывает агентство.