Оппозиция Молдавии потребовала объяснить присутствие военных США в селах страны

Депутат от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Адриан Албу обратился в Минобороны с требованием объяснить причины присутствия военных США в населенных пунктах страны, где никогда ранее не проводились военные учения.

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"Обратился с запросом в Министерство обороны и потребовал предоставить мне информацию о целях присутствия иностранных солдат, в частности, американцев, на территории Республики Молдова", - написал политик на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он отметил, что присутствие иностранных военных возмущает местных жителей, о чем говорят публикации в социальных сетях.

"Население очень напугано появлением военной техники и американских солдат на дорогах мирных сел Молдовы, на сельскохозяйственных угодьях людей. Что ищут военные колонны с пушками и другими видами оружия в селах Хынчешт и Чимишлия? Что ищут американские военные вдали от военных полигонов?" - задался вопросом депутат.

Ранее Минобороны Молдавии проинформировало о проведении военных учений Rapid Trident в период с 10 по 22 сентября. В маневрах с использованием техники и стрелкового оружия принимают участие также румынские и американские военные. Учения направлены на повышение оперативной совместимости армий трех стран.