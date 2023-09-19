В Бундестаге заявили о необходимости изучить вопрос восстановления "Северных потоков"

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), спикер фракции по энергетике и климату Карстен Хюльзэ призвал правительство ФРГ рассмотреть вопрос восстановления подорванных год назад российских газопроводов "Северный поток", чтобы преодолеть энергетический кризис на фоне санкций против Москвы, работающих не в интересах Берлина и "не дающих ощутимого эффекта". Текст заявления парламентария имеется в распоряжении ТАСС.

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"Мы должны минимум через оставшуюся часть нитей "Северного потока" получать газ. Это примерно 25% сегодняшней потребности. Что касается ремонта остальной части "Северного потока", нужно изучать вопрос, возможно ли восстановить трубопровод", - указал политик.

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Он отметил, что прокладывать новые трубопроводы совместно с РФ "надо в любом случае", так как "Россия всегда была надежным поставщиком ресурсов и делала это даже во времена холодной войны", а Германия "имела хорошие цены на энергоресурсы".

По словам Хюльзэ, "энергетический разворот", который сейчас совершает правительство Германии, "разрушает экономику страны и довел цену на электричество до самой высокой в мире".

"Мы теряем наше благополучие и стандарт нашей жизни. Мы двигаемся в направлении, чтобы стать "развивающейся" страной, - продолжил он. - Само собой разумеется, что в выигрыше от этой ситуации США и Китай, который поставляет 95% солнечных батарей в Германию".

Депутат выразил уверенность, что для обеспечения энергетической стабильности ФРГ нужен "разумный микс электроэнергии из угольных, атомных, газовых электростанций".

"Главное, чтобы мы имели электричество, которое производится не только когда дует ветер и светит солнце. Электричество должно производиться перманентно", - добавил он.

Снятие санкций

По мнению представителя АдГ, антироссийские санкции "навредили в основном Германии" и в то же время "не дают и не давали ощутимого эффекта". "Проблема в том, что Германия себя изолировала. Все индустриальные державы имеют рост экономики, и только в Германии экономика сжимается и показывает негативную динамику, - констатировал Хюльзэ. - Нас вдавили, впрессовали в санкционную политику, которая работает не в наших интересах".

Депутат считает, что соблюдение взаимных интересов в отношениях "со всеми и, само собой, с Россией" соответствует приоритетам ФРГ.

"Альтернатива для Германии" требует немедленного прекращения всех санкций против России", - подчеркнул он.

Хюльзэ также выразил мнение, что Германии следует "двигаться в сторону БРИКС".

"Это самый сильный и влиятельный пул человечества - и в экономике, и в технике, и в военном плане, - отметил политик. - США отслужили свое в качестве гегемона, но они еще не поняли этого".

Переговоры с РФ

Парламентарий указал и на необходимость скорейшего начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

"В интересах украинского народа, если Зеленский сядет за стол переговоров с Россией и четко скажет: мы смогли бы найти середину в наших интересах, но главное, чтобы замолчало оружие", - заметил Хюльзэ.

Депутат обратил внимание, что, по его сведениям, "400 тыс. украинских солдат уже погибли в войне".