В Германии заявили о возросшем риске войны Европы и РФ

Четверо немецких интеллектуалов, включая сына бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта Питера Брандта, выступили с новой мирной инициативой по Украине и заявили о возрастающем риске эскалаации украинского конфликта до войны Европы с Россией. Об этом пишет Berliner Zeitung.

© Газета.Ru

Кроме Брандта к иниативе присоединились профессор политологии Свободного университета Берлина Хаджо Функе, генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят и экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Хорст Тельчик.

До этого Питер Брандт уже выступал с планом мирного урегулирования на Украине.