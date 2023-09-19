Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что власти России связаны с миграционным кризисом на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Polskie Radio.

На остров Лампедуза, расположенный в 145 километрах к северу от Туниса, только с 11 по 13 сентября прибыло около 8500 беженцев почти на 200 судах. В результате их количество на Лампедузе превысило численность населения острова (шесть тысяч человек).

В Красном Кресте сообщали, что на утро 17 сентября в центре приема мигрантов на Лампедузе, рассчитанном на 400 человек, находились 1500 человек.

Мулярчик отметил, что кто-то помогает мигрантам пройти сотни или даже тысячи километров из стран Центральной Африки и добраться до Средиземного моря.

«Кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», - заявил заместитель польского министра.