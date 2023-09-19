Захарова вернула Польше обвинения о роли в миграционном кризисе в Италии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вернула заместителю главы польского МИД Аркадиушу Мулярчику обвинения в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает RT. Дипломат высказала мнение, что именно Польша помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, страна заинтересована в этом. Захарова обвинила Польшу в том, что она "неоднократно участвовала в смене режимов на Украине". Таким образом дипломат ответила на слова Мулярчика о том, что Россия якобы виновата в миграционном кризисе на Лампедузе. По словам польского политика, мигрантов перевозят преступные организации, но "на заднем плане, безусловно, есть" Россия. На прошлой неделе вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Польша плюет в лицо советским солдатам, освобождавшим ее от нацистов во время Второй мировой войны.