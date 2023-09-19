Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении пересчитает голоса на выборах в Совет старейшин Еревана, где правящая партия «Гражданский договор» не смогла победить и набрала лишь 32,57%. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Согласно обнародованным ЦИК Армении предварительным итогам выборов, минимальный порог для прохождения в Совет старейшин преодолели пять партий. Это «Гражданский договор» (32,57%, 24 мандата), «Национальный прогресс» (18,89%, 14 мандатов), «Мать Армения» (15,43%, 12 мандатов), «Республика» (11,32%, 8 мандатов) и «Общественный голос» (9,68%, 7 мандатов).

Участки для пересчета выберут путем жеребьевки. Этот процесс начнется сегодня, 19 сентября, и завершится 22 сентября. Контролировать его смогут доверенные лица и кандидаты всех политических сил, наблюдатели и журналисты. Трансляция будет вестись на сайте ЦИК.

При этом лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал граждан, в первую очередь, не голосовавших, быть готовыми к проведению акций протеста. Как сообщает «Новости-Армения», политик считает, что власти планируют провести пересчет голосов на всех участках и путем фальсификаций добиться пересмотра результатов выборов, чтобы получить большинство в Совете старейшин.