Республика Корея, Китай и Япония обсудят 26 сентября трехстороннее сотрудничество

Республика Корея, Китай и Япония планируют провести встречу высокопоставленных чиновников 26 сентября в Сеуле с целью обсуждения трехстороннего сотрудничества, включая возможность проведения саммита трех стран. Об этом сообщило южнокорейское Министерство иностранных дел.

Южную Корею будет представлять помощник министра иностранных дел Чон Бён Вон, Японию - глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, а Китай - помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун.

"Представители трех государств на встрече высокого уровня обсудят вопросы, связанные с консультативным органом по трехстороннему сотрудничеству, дадут оценку нынешнему состоянию трехстороннего сотрудничества и обменяются мнениями о дальнейших направлениях его развития", - сказано в пресс-релизе МИД.

Помимо этого, как информирует агентство Yonhap, сотрудник министерства сказал, что стороны обсудят возможность проведения трехстороннего саммита в 2023 году. "На данный момент трехсторонний саммит обсуждается, цель - провести его в этом году", - отметил южнокорейский дипломат. Он не исключил организацию встречи на уровне глав МИД, посвященной этому вопросу.