Байден пригласил иракского премьера посетить Белый дом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшейся в Нью-Йорке встречи с главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани передал ему официальное приглашение от американского президента Джо Байдена посетить Белый дом. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению партнерских отношений между двумя государствами, а также принципам американо-иракского стратегического рамочного соглашения. <...> Глава Госдепартамента передал премьер-министру приглашение президента Байдена посетить в ближайшее время Белый дом, а также подтвердил приверженность США оказанию помощи Ираку в вопросах построения безопасного и стабильного будущего", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Со своей стороны информационное агентство INA проинформировало со ссылкой на иракский кабмин, что ас-Судани принял приглашение и выразил готовность посетить резиденцию президента США в обозначенное время. Премьер также подчеркнул необходимость возобновления работы иракско-американского комитета, создание которого предусматривалось рамочным соглашением, заключенным двумя государствами.