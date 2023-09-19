Опубликованы фотографии прибывшего в Нью-Йорк Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где он планирует выступить на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал он в своем Telegram-канале. Зеленский прилетел вместе с женой Еленой. В рамках визита в США Зеленский также намерен встретиться с главой государства Джо Байденом, лидерами палат Конгресса США и с высокопоставленными военными чиновниками. Отмечается, что Зеленский прибыл в США на своем самолете впервые.