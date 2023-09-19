Президент Ирана дал совет США

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что в Соединенных Штатах осознают неэффективность санкций и других угроз в отношении Тегерана. От также посоветовал американскому правительству прекратить политику рестрикций в отношении третьих стран. Слова Раиси приводит агентство ISNA.

«США, должно быть, уже поняли, что использование языка силы как в форме санкций, так и в виде угроз иранскому народу не является эффективным инструментом при ведении диалога… Наш совет американскому правительству заключается в следующем: прекратите вводить санкции в отношении других государств», — заявил Раиси.

Он отметил, что после вступления в должность президента США Джо Байден говорил, что не приемлет политику экс-президента Дональда Трампа в отношении Тегерана, однако на практике ничего не изменилось. В Иране ожидают демонстрацию смены политического вектора на деле, сказал президент Ирана.