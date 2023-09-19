Эрдоган рассказал о попытке убедить Путина отказаться от Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS рассказал о том, что еще в 2014 году пытался убедить российского лидера Владимира Путина отказаться от Крыма.

«Еще в 2014 году у меня были дискуссии и переговоры с Путиным по поводу Крыма. И мои рассуждения не увенчались успехом. И я не смог заставить Россию уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это также невозможно», - уверен президент Турции.

Эрдоган также высказал мнение, что украинский кризис и военные действия не закончатся в скором времени, несмотря на то, что «Путин выступает за прекращение этой войны как можно скорее».

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Ряд стран, в том числе и Турция, также не признали воссоединение Крыма с Россией.