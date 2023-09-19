Маск отреагировал на сообщение о госдолге США

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на сообщение о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов. Он поставил восклицательный знак в своей соцсети X (бывший Twitter).

Какой смысл был вложен в такой комментарий, бизнесмен не уточнил. Однако в последнее время Маск неоднократно расходился с позицией американской администрации по многим вопросам.

В настоящее время госдолг США составляет 33,044 триллиона долларов. Отметку в 32 триллиона долларов он превысил в июне. Наращивать заимствования позволяет закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, который подписал президент Джо Байден.

Перед этим по итогам продолжительных переговоров Демократическая и Республиканская партии пришли к компромиссу о сокращении федеральных расходов.