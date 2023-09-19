Маск отреагировал на сообщение о госдолге США
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на сообщение о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов. Он поставил восклицательный знак в своей соцсети X (бывший Twitter).
Какой смысл был вложен в такой комментарий, бизнесмен не уточнил. Однако в последнее время Маск неоднократно расходился с позицией американской администрации по многим вопросам.
В настоящее время госдолг США составляет 33,044 триллиона долларов. Отметку в 32 триллиона долларов он превысил в июне. Наращивать заимствования позволяет закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, который подписал президент Джо Байден.
Перед этим по итогам продолжительных переговоров Демократическая и Республиканская партии пришли к компромиссу о сокращении федеральных расходов.
Ранее рейтинговое агентство Scope Ratings предупредило, что размер суверенного долга Китая превысит 100 процентов ВВП к 2027 году, предсказывается в докладе европейского рейтингового агентства Scope Ratings.