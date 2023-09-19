Эрдоган выразил недовольство поведением журналистки телеканал PBS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство журналистке американского телеканала PBS из-за ее вопроса во время интервью об активисте Османе Кавале и бывшем сопредседателе прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттине Демирташе.

"Почему вас так интересует это? Турция - это правовое государство. Все решения были вынесены турецкими судами, и их необходимо уважать", - подчеркнул он.

Когда журналистка попыталась задать несколько уточняющих вопросов, Эрдоган отметил, что она "не имеет права его перебивать".

"Не перебивайте меня, у вас нет на это право. Вы не будете меня перебивать, будете меня уважать и уважать судебные решения", - добавил он.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году. В феврале 2020 года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.