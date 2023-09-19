Страны Группы семи (G7) призывают Китай оказать на Россию давление с целью вывода войск с Украины. Об этом говорится в заявлении нового главы МИД Японии Ёко Камикавы от лица председателя прошедших в Нью-Йорке переговоров глав внешнеполитических ведомств "семерки".

Как отмечается в документе, опубликованном японским министерством иностранных дел, "члены G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения" специальной военной операции и "вывода войск с территории Украины". В то же время главы дипведомств стран "семерки" положительно оценили участие КНР в консультациях в Джидде по Украине и призвали Пекин принимать активное участие в мирном урегулировании.