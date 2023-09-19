Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата

В МИД Индии 19 сентября вызвали канадского посла и объявили ему о высылке высокопоставленного канадского дипломата. Об этом сообщает The Times of India.

Канадский дипломат, имя и должность которого не уточняются, должен будет покинуть Индию в течение пяти дней.

«Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности», - заявили в МИД страны.

Решение Индии стало ответом на аналогичный шаг Канады. Канада объявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата, обвинив его в руководстве индийской разведкой в стране.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о подозрениях, что власти Индии причастны к совершенному в июне убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии.