Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата

Индия приняла ответные меры на высылку своего дипломата
В МИД Индии 19 сентября вызвали канадского посла и объявили ему о высылке высокопоставленного канадского дипломата. Об этом сообщает The Times of India.
Канадский дипломат, имя и должность которого не уточняются, должен будет покинуть Индию в течение пяти дней.
«Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности», - заявили в МИД страны.
Решение Индии стало ответом на аналогичный шаг Канады. Канада объявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата, обвинив его в руководстве индийской разведкой в стране.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о подозрениях, что власти Индии причастны к совершенному в июне убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии.
Власти Индии назвали обвинения Канады «абсурдными и мотивированными». В Нью-Дели завили, что в Оттаве пытаются «отвлечь внимание от террористов и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде и которые продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии».