Власти Франции не будут запрещать въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство Франции в РФ.

Французские дипломаты подчеркнули, что не меняли правил в отношении выполнения санкций.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», - заявили в посольстве.

В сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено.

Запрет на въезд авто с российскими номерами в рамках рекомендаций ЕК ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. В эстонской таможне уточнили, что россияне смогут въезжать в страну на автобусах и мотоциклах.

В ЕК сослались на статью 3i регламента Совета ЕС 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или транзит определенных товаров, если они произведены в России или экспортированы из РФ. В случае с автомобилями речь идет о зарегистрированных в РФ авто с российскими номерными знаками. Среди попадающих под запрет вещей - телефоны, косметика, зубные пасты, шампуни, женская одежда.