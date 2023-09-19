Президент Ирана предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине

«Мы надеемся, что (...) страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса», — сказал на пресс-конференции в Тегеране он.