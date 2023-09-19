Байден негативно отозвался о Путине

Президент США Джо Байден публично назвал президента России Владимира Путина диктатором. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

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На мероприятии по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Байден заявил журналистам, что не встанет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин».

Российский лидер ранее отвечал на подобные высказывания американского коллеги со словами «кто как обзывается, тот так и называется».

Байден высказал мнение, что его соперник по президентской гонке, экс-президент США Дональд Трамп и его союзники «склоняются» перед Россией, но он не собирается этого делать в случае своего переизбрания.

На прошлой неделе Трамп заявил, что его судебное преследование было инициировано президентом Байденом, и это дает президенту РФ Владимиру Путину повод для критики американской демократии.